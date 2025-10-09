Nachholspiel im #StadionamBrett

Donnerstagabend, Flutlicht, Nachholspiel! Unsere zweite Mannschaft bestreitet heute Abend im #StadionamBrett das Nachholspiel des siebten Spieltags der C-Klasse PS/ZW Ost. Gegner in Erlenbrunn ist der FC Dahn. Die Gäste, nach einem Intermezzo mit der zweiten Mannschaft des SV Hinterweidenthal seit dieser Saison wieder eigenständig am Ball, sind gut in die Saison gestartet. In der aktuellen Tabelle auf Platz 3 mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 19:8 liegen die Gäste gerade drei Punkte hinter dem Klassenprimus aus Rodalben. Und man hat Großes vor in Dahn. So soll auch in Erlenbrunn möglichst dreifach gepunktet werden. Die derzeit besten Torjäger der Mannschaft aus dem Dahner Tal sind Daniel Breiner und Manuel Kunz mit jeweils vier Treffern.

Die zweite Mannschaft des SVE ist immer noch in der Findungsphase, aber die bisher gezeigten Leistungen machen Lust auf mehr. Und so soll auch heute Abend mit Leidenschaft und Begeisterung dagegen gehalten werden. Trotz der Außenseiterrolle möchte der SVE mindestens einen Punkt in Erlenbrunn halten.