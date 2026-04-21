Nachholspiel im Elmstadion: FSV Schöningen empfängt VfB Oldenburg

Die Gäste reisen als eines der formstärksten Teams der Liga an. Aktuell belegt Oldenburg den dritten Tabellenplatz und hat mit einem Sieg sogar die Chance, weiter nach oben zu klettern. Nach einer zwischenzeitlichen Niederlage gegen die U23 von Hannover 96 II präsentierte sich der VfB zuletzt in bestechender Verfassung und gewann die vergangenen vier Ligaspiele jeweils deutlich. Ein kleiner Dämpfer kam lediglich im Niedersachsenpokal, als Oldenburg im Halbfinale am SV Drochtersen/Assel scheiterte. Dennoch geht der VfB als klarer Härtetest in die Partie.

Schnelle Reaktion gefordert Für den FSV Schöningen gilt es, die jüngste Niederlage bei Eintracht Norderstedt schnell abzuhaken. Trotz einer engagierten Leistung blieb das Team ohne Punkte – eine Erfahrung, die nun in zusätzliche Motivation umgewandelt werden soll. Der eng getaktete Spielplan bietet direkt die nächste Gelegenheit, eine Reaktion zu zeigen und wichtige Zähler einzufahren.