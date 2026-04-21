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Nachholspiel im Elmstadion: FSV Schöningen empfängt VfB Oldenburg
Dritter Anlauf gegen Topteam – wichtige Punkte im Saisonendspurt
Jetzt soll es endlich klappen: Am Mittwochabend steht im Elmstadion das Nachholspiel gegen den VfB Oldenburg an. Anstoß ist um 19:00 Uhr – es ist bereits der dritte Versuch, die Partie auszutragen.
Die Gäste reisen als eines der formstärksten Teams der Liga an. Aktuell belegt Oldenburg den dritten Tabellenplatz und hat mit einem Sieg sogar die Chance, weiter nach oben zu klettern. Nach einer zwischenzeitlichen Niederlage gegen die U23 von Hannover 96 II präsentierte sich der VfB zuletzt in bestechender Verfassung und gewann die vergangenen vier Ligaspiele jeweils deutlich.
Ein kleiner Dämpfer kam lediglich im Niedersachsenpokal, als Oldenburg im Halbfinale am SV Drochtersen/Assel scheiterte. Dennoch geht der VfB als klarer Härtetest in die Partie.
Schnelle Reaktion gefordert
Für den FSV Schöningen gilt es, die jüngste Niederlage bei Eintracht Norderstedt schnell abzuhaken. Trotz einer engagierten Leistung blieb das Team ohne Punkte – eine Erfahrung, die nun in zusätzliche Motivation umgewandelt werden soll.
Der eng getaktete Spielplan bietet direkt die nächste Gelegenheit, eine Reaktion zu zeigen und wichtige Zähler einzufahren.
Fünf Spieltage vor Saisonende befindet sich der FSV weiterhin in einer soliden Position. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt aktuell elf Punkte – ein Polster, das es nun weiter zu festigen gilt.
Für das Nachholspiel sind Tickets im Online-Vorverkauf sowie an der Tageskasse erhältlich, die 90 Minuten vor Anpfiff öffnet. Der Verein hofft auf zahlreiche Unterstützung im Elmstadion, um gemeinsam den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.