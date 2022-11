Nachholspiel im dritten Anlauf: TSV Steinhöring und VfB-Reserve treffen endlich aufeinander „Wir sind wieder besser drauf“

Nach der achtbaren Niederlage gegen den Tabellenführer aus Grafing folgten fürs Selbstvertrauen zwei Auswärtssiege in Parsdorf und beim FC Aschheim II. Sprenger möchte nun auch gegen die Landesliga-Reserve des VfB und in den abschließenden Partien gegen Egmating und Glonn Punkte mitnehmen. „Wir wollen mit einem sicheren Mittelfeldplatz in die Winterpause gehen.“ Mit den Gästen stellt sich ein Tabellennachbar in Steinhöring vor. „Forstinning hat eine gute Mannschaft, ist aber auch zu bezwingen“, findet Sprenger. Die VfB-Zweite stabilisierte sich zuletzt nach zwischenzeitlicher Schwächephase. (arl)