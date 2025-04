Nachholspiel: Hausham empfängt Rottach-Egern

Die SG Hausham empfängt den FC Rottach-Egern zum Nachholspiel in der Kreisklasse 2. Das Hinspiel endete in einem Unentschieden.

Nach nur zwei Tagen müssen die SG Hausham und der FC Rottach-Egern in der Kreisklasse 2 bereits am Dienstag wieder ran. Um 19.30 Uhr steigt das Nachholspiel an der Zentralen Sportanlage in Hausham.