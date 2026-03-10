Nachholspiel: Hält Bogens Lauf auch beim Vizemeister?

Personalien: Mittelfeldmann Fabian Magerl kehrt in den Kader zurück, dafür wird Daniel Ettl berufsbedingt fehlen. Ansonsten gibt es keine Veränderungen. Erneut außen vor ist Jonas Held. Spielertrainer Benjamin Urban ist immer noch nicht einsatzfähig, Paul Weidhas ohnehin langzeitverletzt.

Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Mit Bogen erwarten wir eine gefestigte Mannschaft, die sehr gut aus der Winterpause gekommen ist. Wir freuen uns auf ein interessantes Spiel im Michael-Höhbauer-Stadion unter Flutlicht und wollen zu Hause natürlich bestenfalls drei weitere Punkte auf unser Konto bringen.“

Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Wir freuen uns natürlich über unseren positiven Start und können somit der schwierigen Aufgabe beim SC Luhe-Wildenau etwas gelassener entgegenblicken. Beim amtierenden Vizemeister wollen wir ein gutes Spiel machen und ans Limit gehen. Mit Argauer und Bezdicka hat der Gegner vorne zwei Ausnahmespieler in seinen Reihen, die es bestmöglich zu kontrollieren gilt. Wir werden alles probieren und vielleicht können wir gegen diese körperlich robuste Mannschaft positiv überraschen.“

Personalien: Den Rautenstädtern steht der gleiche Kader wie in den beiden bisherigen Partien nach der Winterpause zur Verfügung. Allerdings wird es den einen oder anderen Wechsel in der Startformation geben. "Wir haben innerhalb von sechs Tagen drei Spiele. Daher werden wir etwas rotieren, zumal das die aktuell sehr erfreuliche Kadersituation hergibt“, lässt Max Bachl-Staudinger wissen.