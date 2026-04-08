Nachholspiel gegen Roding: Seebach kann zweiten Rang weiter festigen

Der TSV Seebach möchte seine Erfolgsserie nicht abreißen lassen – Foto: Harry Rindler

41(!) Punkte trennen den TSV Seebach und dem TB 03 Roding im Tabellen-Klassement der Landesliga Mitte aktuell voneinander. Vor dem Nachholmatch, das am späten Mittwoch-Nachmittag um 17:45 Uhr angepfiffen wird, sind die Rollen also eindeutig verteilt. Alles andere als ein Heimdreier des Tabellenzweiten wäre eine sehr große Überaschung, zumal Griesbeck, Brunner und Kameraden im Frühjahr 16 von 18 möglichen Zählern einspielen konnten. Der Drittletzte verzeichnete zuletzt aber einen kleinen Aufwärtstrend, behielt im Kellerduell gegen den FC Teisbach knapp mit 1:0 die Oberhand und holte auch im Auswärtsmatch beim FC Dingolfing ein respektables 1:1-Unentschieden.

Heute, 17:45 Uhr TSV Seebach Seebach TB 03 Roding TB Roding 17:45 live PUSH







Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Nach dem Arbeitssieg gegen Tegernheim stellen wir uns gegen Roding auf ein ähnlich schwieriges Spiel ein. Unser Gegner hat zuletzt zweimal in Folge nicht verloren und es zuvor Tabellenführer Landshut ebenfalls nicht leicht gemacht. Wir müssen hochkonzentriert zu Werke gehen, um daheim den nächsten Dreier holen zu können. Das zu schaffen, ist selbstverständlich unser klares Ziel.“ Personalien: Im Lager des Rangzweiten hofft man, dass der zuletzt schmerzlich vermisste Mittelstürmer Patrick Pfisterer wieder einsatzfähig ist. „Das wird sich sehr kurzfristig herausstellen“, lässt Beller wissen. Ansonsten fehlen weiterhin Martin Kauschinger, Patryk Richert, Alexander Heindl, Thomas Löst und vermutlich auch Stefan Trifterer. Timo Sokol hingegen ist wieder einsatzfähig.









Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Wir fahren mit einer extremen Rumpftruppe nach Seebach. Eine überragende Landesliga-Mannschaft, die eine hohe Variabilität im Spiel mit dem Ball hat und zurecht ganz oben mitmischt. Wir haben aber in Dingolfing gezeigt, dass wir auch bei großen Teams etwas holen können."





Personalien: Schmerzlich vermisst werden vor allem Mittelfeld-Motor Alexander Fuchs, für den die Saison vermutlich ebenso gelaufen wie für Innenverteidiger Leon Reisinger und Kilian Bücherl ist. Auch der erst vor ein paar Wochen verpflichtete Ex-Kötztinger Martin Vesenjak und Florian Lehner sind außer Gefecht. Ob der gegen Dingolfing schon fehlende Lukas Ernst wieder eine Kader-Option wird, ist genauso offen wie der Einsatz des angeschlagenen Pascal Schäfler. Moritz Grüning ist wieder an Bord, dafür muss Ergänzungsspieler Admir Mujcinovic ersetzt werden.