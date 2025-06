Nachholspiel entscheidet über Abstieg und Relegation

Nach dem Sieg es FC Matzenbach am letzten Spieltag, steht der FCM nun auf den Relegationsrang und hätte derzeit die Chance sich über den Umweg noch zu retten. Doch der SSV Steinach-Reichenbach hat zwei Punkte weniger auf dem Konto und zudem das für Donnerstag angesetzte Nachholspiel gegen den Fünften SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Rein tabellarisch geht die SGOS als klarer Favorit ins Duell und sollte aufgrund der fußballerischen Gerechtigkeit gegenüber Matzenbach diese Aufgabe auch ernst nehmen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der ehemalige Landesliga präsentiert, wer schlussendlich der letzte offene Absteiger ist und am Ende wer in die Relegation geht.