Nachholspiel: Empor-Reserve will Platz fünf vorzeitig sichern💙💛

– Foto: FC Empor Weimar 06

Für die zweite Männermannschaft des FC Empor Weimar 06 steht bereits am heutigen Dienstag das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. Nach dem torreichen 4:4 (2:3) vom Sonntag gegen den aktuellen Tabellenzweiten ZLSG Wormstedt reist die Mannschaft zum Nachholspiel bei der dritten Mannschaft der Spielgemeinschaft VfB/BSC Apolda.

Die Gastgeber warten in dieser Saison zwar noch auf den ersten Punktgewinn und mussten bislang alle ihre Spiele abgeben. Dennoch hat die Mannschaft trotz großer personeller und sportlicher Herausforderungen stets Einsatz gezeigt und sich nicht aufgegeben. Die Empor-Reserve geht als klarer Favorit in die Partie. Mit einem Auswärtssieg könnte das Team den fünften Tabellenplatz weiter festigen und sich einen komfortablen Vorsprung auf die Verfolger erarbeiten. Bei dann nur noch zwei ausstehenden Spielen wäre dieser Rückstand für die dahinterliegenden Mannschaften nur noch schwer aufzuholen.