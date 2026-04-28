 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ticker

Nachholspiel der RL LIVE: Wacker Burghausen gegen Primus Nürnberg II

20. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Paul Ruser · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser
Schwere Aufgabe: Der SV Wacker Burghausen empfängt den Spitzenreiter aus Nürnberg.
Schwere Aufgabe: Der SV Wacker Burghausen empfängt den Spitzenreiter aus Nürnberg. – Foto: Jonas Baier, Mike Megapix

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Am Dienstagabend treffen im Nachholspiel der Regionalliga Bayern der SV Wacker Burghausen und der 1. FC Nürnberg II aufeinander. Der LIVE-Ticker:

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
19:00live