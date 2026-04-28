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Nachholspiel der RL LIVE: Burghausen erneut hinten bei Nürnberg II
20. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Paul Ruser · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser
Schwere Aufgabe: Der SV Wacker Burghausen empfängt den Spitzenreiter aus Nürnberg. – Foto: Jonas Baier, Mike Megapix