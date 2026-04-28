 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ticker

Nachholspiel der RL: Burghausen verliert Spektakel gegen Nürnberg II

20. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Paul Ruser · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Hielt gegen Nürnberg II gut mit, musste sich aber geschlagen geben: Der SV Wacker Burghausen.
Hielt gegen Nürnberg II gut mit, musste sich aber geschlagen geben: Der SV Wacker Burghausen. – Foto: Jonas Baier, Mike Megapix

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Am Dienstagabend lieferten sich der SV Wacker Burghausen und der 1. FC Nürnberg II einen wilden Ritt, den die Gäste aus Mittelfranken für sich entscheiden konnten. Der LIVE-Ticker zum Nachlesen.

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
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Abpfiff