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Nachholspiel der RL: Burghausen verliert Spektakel gegen Nürnberg II
20. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Paul Ruser · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Hielt gegen Nürnberg II gut mit, musste sich aber geschlagen geben: Der SV Wacker Burghausen. – Foto: Jonas Baier, Mike Megapix