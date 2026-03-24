Nachholspiel der Oberliga: Reutlingen will sich in Pforzheim absetzen

Der 1. CfR Pforzheim geht mit Rückenwind in dieses Nachholspiel. Das 3:1 beim SV Oberachern war ein starker Auftritt, der früh in die richtige Richtung kippte. Tim Schwaiger traf bereits in der 4. Minute per Foulelfmeter, Admir Osmicic legte nach 17 Minuten nach, Noah Lulic erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. Dieser Sieg war für Pforzheim mehr als nur ein Dreier. Er war ein Befreiungsschlag in einer Tabelle, in der schon ein guter Nachmittag plötzlich wieder Raum nach oben schafft.

Der SSV Reutlingen kommt dagegen mit einem anderen Gefühl an. Das 0:0 gegen den FV Ravensburg war kein Absturz, aber eben auch kein Schritt nach vorn. Mit 28 Punkten bleibt die Mannschaft dicht hinter Pforzheim, aber der Abstand zu den unteren Zonen ist nicht groß genug, um gelassen zu werden. Genau darin liegt die Spannung dieses Spiels: Reutlingen kann mit einem Auswärtssieg am direkten Konkurrenten vorbeiziehen, Pforzheim sich mit einem Heimsieg erst einmal etwas Luft verschaffen.