Nachholspiel der Oberliga: Reutlingen will sich in Pforzheim absetzen

Im Nachholspiel der Oberliga Baden-Württemberg treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nur ein Punkt trennt und die beide spüren, wie eng diese Phase der Saison geworden ist. 1. CfR Pforzheim geht mit 29 Punkten in dieses Spiel, SSV Reutlingen folgt mit 28 Punkten direkt dahinter. Nach dem vergangenen Spieltag ist es ein Duell voller Bedeutung: für die einen die Chance, sich etwas abzusetzen, für die anderen die Möglichkeit, vorbeizuziehen und ein Zeichen zu setzen.
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Der 1. CfR Pforzheim geht mit Rückenwind in dieses Nachholspiel. Das 3:1 beim SV Oberachern war ein starker Auftritt, der früh in die richtige Richtung kippte. Tim Schwaiger traf bereits in der 4. Minute per Foulelfmeter, Admir Osmicic legte nach 17 Minuten nach, Noah Lulic erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. Dieser Sieg war für Pforzheim mehr als nur ein Dreier. Er war ein Befreiungsschlag in einer Tabelle, in der schon ein guter Nachmittag plötzlich wieder Raum nach oben schafft.
Der SSV Reutlingen kommt dagegen mit einem anderen Gefühl an. Das 0:0 gegen den FV Ravensburg war kein Absturz, aber eben auch kein Schritt nach vorn. Mit 28 Punkten bleibt die Mannschaft dicht hinter Pforzheim, aber der Abstand zu den unteren Zonen ist nicht groß genug, um gelassen zu werden. Genau darin liegt die Spannung dieses Spiels: Reutlingen kann mit einem Auswärtssieg am direkten Konkurrenten vorbeiziehen, Pforzheim sich mit einem Heimsieg erst einmal etwas Luft verschaffen.
Auch das Hinspiel deutet an, wie eng diese Paarung angelegt ist. Beim 1:1 in Reutlingen fiel die Entscheidung erst ganz spät. Tom Ruzicka brachte den SSV in der 82. Minute in Führung, doch Cemal Durmus glich nur fünf Minuten später für Pforzheim aus. Es war ein Spiel, das bis zum Schluss offen blieb – und vieles spricht dafür, dass auch das Rückspiel wieder diesen Charakter tragen wird.
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