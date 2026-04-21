Nachholspiel der LL SW: Pfaffenhofen siegt in Niedersonthofen

Mit seinem Treffer nach nur vier gespielten Minuten stellte Paul Starzer früh die Weichen auf Auswärtssieg. Im zweiten Durchgang netzte Luka Brudtloff zum 2:0 (63.), weitere Treffer fielen nicht. Mit dem Auswärtserfolg bleibt Pfaffenhofen zwar Dritter, der Rückstand auf den Tabellenzweiten Sonthofen konnte aber auf einen Punkt verkürzt werden. Niedersonthofen plagen Abstiegssorgen, der SSV steht auch weiterhin mit zwei Punkten Rückstand aufs rettende Ufer auf einem Abstiegs-Relegationsplatz.