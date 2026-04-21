 2026-04-20T12:45:22.080Z

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Nachholspiel der LL SW LIVE: Pfaffenhofen früh vorn!

27. Spieltag der Landesliga Südwest

von Paul Ruser · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Bekommt es im Kampf um Platz zwei mit Niedersonthofen zu tun: Der FSV Pfaffenhofen.
Bekommt es im Kampf um Platz zwei mit Niedersonthofen zu tun: Der FSV Pfaffenhofen. – Foto: Gerd Jung, Dieter Latzel, Helm

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Am Dienstagabend kommt es zum Nachholspiel des 27. Spieltags der Landesliga Südwest zwischen der SSV Niedersonthofen und dem FSV Pfaffenhofen.

Heute, 19:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
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