 2026-04-03T19:57:16.526Z

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Nachholspiel der LL SW LIVE: Oberweikertshofen auf Kurs Heimsieg

18. Spieltag der Landesliga Südwest

von Paul Ruser · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser
Will gegen Niedersonthofen einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf bejubeln: Der SC Oberweikertshofen.
Will gegen Niedersonthofen einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf bejubeln: Der SC Oberweikertshofen. – Foto: Maximilian Merkl

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Am Ostermontag lädt das Schlusslicht SC Oberweikertshofen zum Nachholspiel des 18. Spieltags den SSV Niedersonthofen zum Duell ein.

Heute, 13:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
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