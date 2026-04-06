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Nachholspiel der LL SW LIVE: Oberweikertshofen auf Kurs Heimsieg
18. Spieltag der Landesliga Südwest
von Paul Ruser · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser
Will gegen Niedersonthofen einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf bejubeln: Der SC Oberweikertshofen. – Foto: Maximilian Merkl