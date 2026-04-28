 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ticker

Nachholspiel der LL SW LIVE: Jetzendorf beim Letzten Oberweikertshofen

22. Spieltag im Live Ticker

von Paul Ruser · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser
Will beim Schlusslicht aus Oberweikertshofen jubeln: Der TSV Jetzendorf.
Will beim Schlusslicht aus Oberweikertshofen jubeln: Der TSV Jetzendorf. – Foto: Sven Leifer

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Im Nachholspiel des 22. Spieltags der Landesliga Südwest gastiert der TSV Jetzendorf beim Tabellenletzten SC Oberweikertshofen. Der LIVE-Ticker:

Heute, 18:30 Uhr
SC Oberweikertshofen
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TSV Jetzendorf
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18:30live