Nachholspiel der LL SW: Jetzendorf in Oberweikertshofen erfolgreich

Konnte beim Schlusslicht aus Oberweikertshofen jubeln: Der TSV Jetzendorf. – Foto: Sven Leifer

Beim SC Oberweikertshofen brachte Benedict Geuenich den TSV Jetzendorf in Front (15.). Im zweiten Durchgang dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Leon Nuhanovic für die Gäste vom Punkt erhöhen konnte (77.). Nur vier Minuten später konnte Bryan Stubhan verkürzen, in der 87. Minute machte Lukas Spielvogel den Deckel drauf. Jetzendorf ist nun Zehnter, Oberweikertshofen ist weiter abgeschlagen Letzter.