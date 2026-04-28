Nachholspiel der LL SW: Jetzendorf in Oberweikertshofen erfolgreich

Beim SC Oberweikertshofen brachte Benedict Geuenich den TSV Jetzendorf in Front (15.). Im zweiten Durchgang dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Leon Nuhanovic für die Gäste vom Punkt erhöhen konnte (77.). Nur vier Minuten später konnte Bryan Stubhan verkürzen, in der 87. Minute machte Lukas Spielvogel den Deckel drauf. Jetzendorf ist nun Zehnter, Oberweikertshofen ist weiter abgeschlagen Letzter.
SC Oberweikertshofen – TSV Jetzendorf 1:3
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber (68. Bryan Stubhan), Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Elias Eck, Moritz Leibelt, Maximilian Schuch, Valentin Leibelt (72. Kilian Lachmayr), Nico Scheibner (75. Nabil Tcha-Zodi), Tino Karlitschek (54. Lukas Kopyciok), Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo
TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Frederic Rist, Dominik Schloßbauer, Tim Greifenegger, Markus Pöllner (74. Lorenz Kirmair), Alexander Beiz (67. Leon Nuhanovic), Julius Donnert (56. Lukas Spielvogel), Benedikt Holzmeier (79. Thomas Nefzger), Stefan Stöckl, Florian Kobold (83. Lukas Endres) - Trainer: Markus Pöllner - Co-Trainer: Wlad Beiz
Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen)
Tore: 0:1 Benedict Geuenich (15. Foulelfmeter), 0:2 Leon Nuhanovic (77. Foulelfmeter), 1:2 Bryan Stubhan (81.), 1:3 Lukas Spielvogel (87.)