Nachholspiel der LL SO: Unterhaching II gewinnt beim SV Aubing

Konnte in Aubing gewinnen: Die SpVgg Unterhaching II. – Foto: Markus Nebl

Am Dienstagabend konnte die SpVgg Unterhaching II beim SV Aubing siegen. Beide Mannschaften standen vor dem Spiel mit je sieben Punkten aus fünf Partien nur knapp über dem Strich, die Gäste konnten sich mit dem Auswärtserfolg ins Tabellenmittelfeld katapultieren. Das Spiel im LIVE-Ticker zum Nachlesen.