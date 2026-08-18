 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Nachholspiel der LL SO: Unterhaching II gewinnt beim SV Aubing

1. Spieltag der Landesliga Südost

von Paul Ruser · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Konnte in Aubing gewinnen: Die SpVgg Unterhaching II.
Konnte in Aubing gewinnen: Die SpVgg Unterhaching II. – Foto: Markus Nebl

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Landesliga Südost
Haching II
SV Aubing

Am Dienstagabend konnte die SpVgg Unterhaching II beim SV Aubing siegen. Beide Mannschaften standen vor dem Spiel mit je sieben Punkten aus fünf Partien nur knapp über dem Strich, die Gäste konnten sich mit dem Auswärtserfolg ins Tabellenmittelfeld katapultieren. Das Spiel im LIVE-Ticker zum Nachlesen.

Heute, 18:30 Uhr
SV Aubing München
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