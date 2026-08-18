 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Nachholspiel der LL SO LIVE: SV Aubing empfängt SpVgg Unterhaching II

1. Spieltag der Landesliga Südost

von Paul Ruser · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Gastiert in Aubing: Die SpVgg Unterhaching II.
Gastiert in Aubing: Die SpVgg Unterhaching II. – Foto: Markus Nebl

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Landesliga Südost
Haching II
SV Aubing

Am heutigen Dienstagabend gastiert die SpVgg Unterhaching II beim SV Aubing. Beide Mannschaften stehen mit je sieben Punkten aus fünf Partien nur knapp über dem Strich. Das Spiel im LIVE-Ticker.

Heute, 18:30 Uhr
SV Aubing München
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