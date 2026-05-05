Nachholspiel der LL SO: Kann Haching II Aufstiegschance wahren? 27. Spieltag der Landesliga Südost von Sarah Georgi · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Bei der SpVgg glaubt man zwar nicht mehr mit dem Aufstieg, rein rechnerisch ist die Chance aber noch da. – Foto: Sven Leifer

Am Dienstagabend treffen sich die Reserve der SpVgg Unterhaching und der SB Chiemgau Traunstein zum Nachholspiel. Während die Vorstädter mit einem Sieg an Platz drei dranbleiben würden, könnten die Traunsteiner den Klassenerhalt sicher machen. Das Spiel im Liveticker.