 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

Nachholspiel der Landesliga Südwest: Setzt Dachau 65 seinen Lauf fort?

22. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:44 Uhr · 0 Leser
Für Dachau 65 geht es gegen Aindling am Mittwoch.
Für Dachau 65 geht es gegen Aindling am Mittwoch. – Foto: Jenni Maul

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Der TSV 1865 Dachau gehört zu den formstärksten Teams der Landesliga Südwest. Gibt es im Nachholspiel des 22. Spieltags gegen den direkten Tabellennachbar TSV Aindling den fünften Sieg in Folge?

Nachholspiel des 22. Spieltags in der Landesliga Südwest am Mittwoch:

Heute, 19:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
19:00