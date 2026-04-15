Nachholspiel der Landesliga Südwest: Aindling beendet Serie von Dachau

Der TSV 1865 Dachau hat den fünften Sieg in Serie verloren. Im tabellarischen Nachbarschaftsduell beim TSV Aindling endete die Serie des TV am Mittwochabend.
Der TSV 1865 Dachau gehörte zuletzt zu den formstärksten Teams der Landesliga Südwest und arbeitete sich mit vier Siegen in Folge aus dem Tabellenkeller heraus. Am Mittwochabend endete der Erfolgslauf der vergangenen Wochen.
Im Nacholspiel beim TSV Aindling unterlagen die Dachauer mit 1:2. Die Hauherren ziehen damit in der Tabelle an 65 vorbei. Markus Kugler erzielte fast punktgenau zur Halbstundenmarke die Führung für die Gastgeber.
In der Schlussphase gelang Dachau der verdiente Ausgleich durch John Haist. Doch Aindling zeigte sich davon wenig beeindruckt. Wenige Augenblicke später und vor dem Ende sorgte Benjamin Woltmann für den Sieg für die Aindlinger. Für beide Teams geht es im weiteren Saisonverlauf um nichts mehr.
TSV Aindling – TSV 1865 Dachau 2:1
TSV Aindling: Kevin Schmidt, Patrick Stoll, Noah Menhart, David Burghart, Marco Ruppenstein, Anton Schöttl, Moritz Wagner, Nico Gastl, Jonas Müller (32. Ibrahim Neziri), Leon Göttinger (70. Benjamin Woltmann), Markus Kugler (89. Luca Gießer) - Trainer: Florian Fischer
TSV 1865 Dachau: Valentin Kriegel, Ivan Ivanovic (78. Alskandar Banipal), Kerim Özdemir, Fabien Ngounou Djayo, Nikolaus Grotz (67. Georgios Dafermos), Leon Pfeiffer (62. Luca Friederich), Sven Kosel, Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist, Antonios Masmanidis - Trainer: Christian Doll
Schiedsrichter: Iris Spitaler (Moosburg) - Zuschauer: 102
Tore: 1:0 Markus Kugler (29.), 1:1 John Haist (82.), 2:1 Benjamin Woltmann (89.)
Gelb-Rot: Dino Burkic (92./TSV 1865 Dachau/)