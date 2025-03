So., 09.03.2025, 11:00 Uhr

Nachholspiel der Hinrunde: SpVgg Gröningen-Satteldorf – SV Musbach 3:1 (2:1)

Satteldorf sichert sich mit starkem Schlussspurt drei wichtige Punkte

Am vergangenen Sonntag stand für die Spielvereinigung Gröningen-Satteldorf ein richtungsweisendes Nachholspiel gegen den SV Musbach an. Die beiden Teams waren vor Anpfiff punktgleich, lediglich ein Spiel weniger auf Seiten der Gastgeberinnen machte den kleinen Unterschied in der Tabelle. Für Satteldorf war klar: Ein Heimsieg war Pflicht, um den Abstand zum Relegationsplatz zu vergrößern.