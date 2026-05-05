Nachholspiel der BZL Süd: Waldeck verliert in Ohlstadt

In Ohlstadt hat man den SV Waldeck zum Nachholspiel empfangen und ohne Punkte wieder heimgeschickt.

In der ersten Spielminute zeigte Ohlstadt schon, dass sie dieses Spiel gewinnen wollten. Maximilian Schwinghammer erzielte den extrem schnellen Führungstreffer. Taktisch klug gelang es den Ohlstädtern, diese kurz vor der Halbzeit zum 2:0 durch Franz Christoph Leis auszubauen (42.) . Mit dem Rückstand im Nacken kam Waldeck zwar gut aus der Pause und erzietle den Anschlusstreffer durch Joel Arthur (47.), doch ein weiteres Auswärtstor wollte den Gästen nicht gelingen. Damit endet Gutsmiedls vorletztes Auswärtsspiel mit einer Niederlage.

SV Ohlstadt – SV Waldeck Obermenzing 2:1

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Leonhard Strobl, Klaus Zach, Denis Widmann (31. Patrick Hanika), Vincent Finkert, Simon Nutzinger, Franz Christoph Leis (93. Sebastian Gaisreiter), Jakob Sebald, Erolind Kamaj, Maximilian Schwinghammer (83. Hannes Perfahl), Jonas Marggraf (13. Leonhard Jais) - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Abbas Syed Hassan, Erion Rexhepi, Nils Witte, Franz Huppert, Rinor Zenelaj (49. Marlon Worch), Hüseyin Ceker, Filip Vnuk, Christoph Seizinger (83. Arne Brauer), Joel Arthur, Philip Schemat (62. Luis Härtel) - Trainer: Stefan Gutsmiedl

Schiedsrichter: Fridolin Angerer (Böbing) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Maximilian Schwinghammer (1.), 2:0 Franz Christoph Leis (42.), 2:1 Joel Arthur (47.)