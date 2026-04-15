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Nachholspiel der BZL Süd: Waldeck verliert erneut gegen Kellerkind
Der SV Waldeck Obermenzing hat sich endgültig aus dem Aufstiegskampf der Bezirksliga Süd verabschiedet. Im Nachholspiel gab es beim TSV Geiselbullach die zweite Niederlage gegen ein Kellerkind in Folge.
Nachholspiel des 19. Spieltags der Bezirksliga Süd am Mittwoch: