 2026-04-15T12:16:22.084Z

Ticker

Nachholspiel der BZL Süd: Waldeck verliert erneut gegen Kellerkind

19. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:33 Uhr · 0 Leser
– Foto: Oliver Rabuser

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Süd
TSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Waldeck

Der SV Waldeck Obermenzing hat sich endgültig aus dem Aufstiegskampf der Bezirksliga Süd verabschiedet. Im Nachholspiel gab es beim TSV Geiselbullach die zweite Niederlage gegen ein Kellerkind in Folge.

Nachholspiel des 19. Spieltags der Bezirksliga Süd am Mittwoch:

Heute, 19:15 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
3
2
Abpfiff