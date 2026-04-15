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Nachholspiel der BZL Süd: Waldeck überraschend hinten
Der SV Waldeck Obermenzing verlor am Wochenende überraschend und hat sich damit vorzeitig so gut wie aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Um die Mini-Hoffnung weiter am Leben zu erhalten, braucht es im Nachholspiel beim TSV Geiselbullach, die ebenfalls dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen, einen Sieg.
Nachholspiel des 19. Spieltags der Bezirksliga Süd am Mittwoch: