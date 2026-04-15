 2026-04-15T12:16:22.084Z

Ticker

Nachholspiel der BZL Süd: Waldeck überraschend hinten

19. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:33 Uhr · 0 Leser
– Foto: Oliver Rabuser

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BZL Oberbayern Süd
TSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Waldeck

Der SV Waldeck Obermenzing verlor am Wochenende überraschend und hat sich damit vorzeitig so gut wie aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Um die Mini-Hoffnung weiter am Leben zu erhalten, braucht es im Nachholspiel beim TSV Geiselbullach, die ebenfalls dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen, einen Sieg.

Nachholspiel des 19. Spieltags der Bezirksliga Süd am Mittwoch:

Heute, 19:15 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
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