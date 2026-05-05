 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Nachholspiel der BZL Süd: Waldeck kommt ran

23. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

von Sarah Georgi · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser
Für Stefan Gutsmiedl sind es die letzten Spiele an der Seitenlinie seines SV Waldeck.
Für Stefan Gutsmiedl sind es die letzten Spiele an der Seitenlinie seines SV Waldeck. – Foto: Oliver Rabuser

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BZL Oberbayern Süd
SV Ohlstadt
SV Waldeck

Den SV Waldeck erwartet eine weite Auswärtsfahrt in den Süden. Am Abend empfängt der abstiegsgefährdete SV Ohlstadt die Münchner. Das Spiel im Liveticker.

Heute, 19:15 Uhr
SV Ohlstadt
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SV Waldeck Obermenzing
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