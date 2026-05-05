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Nachholspiel der BZL Süd: SV Waldeck reist zu Kellerkind Ohlstadt
23. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd
von Sarah Georgi · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Für Stefan Gutsmiedl sind es die letzten Spiele an der Seitenlinie seines SV Waldeck. – Foto: Oliver Rabuser