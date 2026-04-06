 2026-04-03T19:57:16.526Z

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Nachholspiel der BZL Süd: Spitzenreiter Olching gegen Dritten Gilching

16. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Süd

von Paul Ruser · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Lädt den TSV Gilching/Argelsried zum Topspiel ein: Der SC Olching.
Lädt den TSV Gilching/Argelsried zum Topspiel ein: Der SC Olching. – Foto: Dieter Metzler, Maximilian Mer

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Am Ostermontag treffen der Tabellenführer SC Olching und der Drittplatzierte TSV Gilching/Argelsried im Nachholspiel des 16. Spieltags der Bezirksliga Süd aufeinander.

Heute, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
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