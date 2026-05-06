Nachholspiel der BZL Süd: Olching nach Sieg kurz vor der Meisterschaft

Im Nachholspiel der Bezirksliga Süd konnte der Tabellenführer SC Olching den SV Bad Heilbrunn besiegen. Damit könnte der Spitzenreiter am nächsten Spieltag die Meisterschaft feiern.
Mit 4:2 bezwang der SC Olching den SV Bad Heilbrunn. Dabei gingen die Hausherren zunächst in Führung, Maximilian Specker traf bereits in der 6. Minute. Nach dem Ausgleich von Jakob Zißelsberger (17.) konnte Jan Sostmann die Partie noch im ersten Durchgang drehen (39.). In der zweiten Hälfte entschied der SC die Partie innerhalb von vier Minuten. Omer Grbic netzte vom Punkt, Florian Obermeier stellte auf 4:1 (57. und 61.). Tobias Bauer brachte Bad Heilbrunn mit seinem Tor zwar zurück ins Spiel (75.), ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr. Mit dem Auswärtssieg kommt Olching der Meisterschaft sehr nah, bereits am Wochenende könnte es soweit sein. Bad Heilbrunn steht auf dem zehnten Platz und könnte in der Theorie noch in der Relegation landen, der Vorsprung beträgt in zwei verbleibenden Spieltagen zwei Punkte.
SV Bad Heilbrunn – SC Olching 2:4
SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Kapfhammer, André Tiedt, Luis Meisl (69. Sebastian Rösch), Ludwig Buchmair, Anton Pappritz, Tobias Bauer, Felix Gellner (71. Thomas Pföderl), Sebastian Ammer, Maximilian Specker, Dominik Hoch - Trainer: Walter Lang
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Moritz Vollmer, Kevin Roth, Connor Punzelt, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (88. Luka Batarilo-Cerdic), Jakob Zißelsberger (90. Patrick Huljina), Ferenc Ambrus (58. Elias Schaffer), Kerem Kavuk (81. Adnan Ribo), Omer Grbic (68. Maximilian Schwahn) - Trainer: Felix Mayer
Tore: 1:0 Maximilian Specker (6.), 1:1 Jakob Zißelsberger (17.), 1:2 Jan Sostmann (39.), 1:3 Omer Grbic (57. Foulelfmeter), 1:4 Florian Obermeier (61.), 2:4 Tobias Bauer (75.)