Nachholspiel der BZL Süd: Olching nach Sieg kurz vor der Meisterschaft

Mit 4:2 bezwang der SC Olching den SV Bad Heilbrunn. Dabei gingen die Hausherren zunächst in Führung, Maximilian Specker traf bereits in der 6. Minute. Nach dem Ausgleich von Jakob Zißelsberger (17.) konnte Jan Sostmann die Partie noch im ersten Durchgang drehen (39.). In der zweiten Hälfte entschied der SC die Partie innerhalb von vier Minuten. Omer Grbic netzte vom Punkt, Florian Obermeier stellte auf 4:1 (57. und 61.). Tobias Bauer brachte Bad Heilbrunn mit seinem Tor zwar zurück ins Spiel (75.), ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr. Mit dem Auswärtssieg kommt Olching der Meisterschaft sehr nah, bereits am Wochenende könnte es soweit sein. Bad Heilbrunn steht auf dem zehnten Platz und könnte in der Theorie noch in der Relegation landen, der Vorsprung beträgt in zwei verbleibenden Spieltagen zwei Punkte.