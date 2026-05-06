 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ticker

Nachholspiel der BZL Süd LIVE: Olching dreht Spiel nach Rückstand

23. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser
Ist in der Pole Position auf die Meisterschaft: Der SC Olching.
Ist in der Pole Position auf die Meisterschaft: Der SC Olching. – Foto: Dieter Metzler, Maximilian Mer

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Im Nachholspiel der Bezirksliga Süd trifft der SV Bad Heilbrunn auf den Tabellenführer SC Olching. Mit einem Sieg kämen die Olchinger der Meisterschaft sehr nah. Der LIVE-Ticker:

Heute, 19:30 Uhr
SV Bad Heilbrunn
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