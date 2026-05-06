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Nachholspiel der BZL Süd LIVE: Olching dreht Spiel nach Rückstand
23. Spieltag der Bezirksliga Süd
von Paul Ruser · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser
Ist in der Pole Position auf die Meisterschaft: Der SC Olching. – Foto: Dieter Metzler, Maximilian Mer