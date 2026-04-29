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Nachholspiel der BZL Süd LIVE: Big Points für Raisting und Heilbrunn?
18. Spieltag im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Sichert sich Raisting Big Points im Abstiegskampf? – Foto: Tamara Rabuser
Am Mittwochabend steht das Kellerduell zwischen dem SV Raisting und dem SV Bad Heilbrunn an. Es ist ein Nachholspiel des 18. Spieltags der Bezirksliga Nord. Der SV Raisting und der SV Bad Heilbrunn brauchen jeweils zwingend Punkte im Abstiegskampf.
Nachholspiel des 18. Spieltags der Bezirksliga Nord am Mittwoch: