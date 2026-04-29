 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ticker

Nachholspiel der BZL Süd LIVE: Big Points für Raisting und Heilbrunn?

18. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Sichert sich Raisting Big Points im Abstiegskampf?
Sichert sich Raisting Big Points im Abstiegskampf? – Foto: Tamara Rabuser

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Am Mittwochabend steht das Kellerduell zwischen dem SV Raisting und dem SV Bad Heilbrunn an. Es ist ein Nachholspiel des 18. Spieltags der Bezirksliga Nord. Der SV Raisting und der SV Bad Heilbrunn brauchen jeweils zwingend Punkte im Abstiegskampf.

Nachholspiel des 18. Spieltags der Bezirksliga Nord am Mittwoch:

Heute, 19:00 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
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