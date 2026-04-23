 2026-04-23T13:43:33.969Z

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Nachholspiel der BZL Süd: Heilbrunn besiegt Ohlstadt dank Gall

19. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser
Will sich mit drei Punkten von den Relegationsplätzen: Der SV Bad Heilbrunn.
Will sich mit drei Punkten von den Relegationsplätzen: Der SV Bad Heilbrunn. – Foto: Rabuser

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SV Ohlstadt

Am Donnerstagabend empfängt der SV Ohlstadt den SV Bad Heilbrunn zum Nachholspiel in der Bezirksliga Süd.

Heute, 19:00 Uhr
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