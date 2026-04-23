Nachholspiel der BZL Süd: Bad Heilbrunn besiegt Ohlstadt dank Gall

Dank zweier Tore von Jonas Gall konnte sich der SV Bad Heilbrunn gegenüber dem SV Ohlstadt durchsetzen. In der 55. Minute brachte der Goalgetter die Gäste in Front, in der Nachspielzeit machte er den Deckel drauf. Bad Heilbrunn konnte mit dem Sieg den Vorsprung auf die Abstiegs-Relegationsplätze auf sechs Punkte erhöhen, Ohlstadt befindet sich mit 19 Zählern weiter auf einem dieser unbegehrten Plätze.