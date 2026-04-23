Nachholspiel der BZL Süd: Bad Heilbrunn besiegt Ohlstadt dank Gall

Am Donnerstagabend konnte der SV Bad Heilbrunn den SV Ohlstadt im Nachholspiel der Bezirksliga Süd bezwingen.
Dank zweier Tore von Jonas Gall konnte sich der SV Bad Heilbrunn gegenüber dem SV Ohlstadt durchsetzen. In der 55. Minute brachte der Goalgetter die Gäste in Front, in der Nachspielzeit machte er den Deckel drauf. Bad Heilbrunn konnte mit dem Sieg den Vorsprung auf die Abstiegs-Relegationsplätze auf sechs Punkte erhöhen, Ohlstadt befindet sich mit 19 Zählern weiter auf einem dieser unbegehrten Plätze.
SV Ohlstadt – SV Bad Heilbrunn 0:2
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (83. Erolind Kamaj), Klaus Zach, Vincent Finkert (67. Denis Widmann), Johannes Fischer, Simon Nutzinger, Franz Christoph Leis, Jakob Sebald, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf (67. Leonhard Strobl) - Trainer: Anton Geiger
SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Florian Schnitzlbaumer, Florian Kapfhammer, Luis Meisl, Ludwig Buchmair, Anton Pappritz, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Sebastian Ammer (61. Sebastian Rösch), Jonas Gall, Dominik Hoch (61. Tobias Bauer) - Trainer: Walter Lang
Tore: 0:1 Jonas Gall (55.), 0:2 Jonas Gall (90.)