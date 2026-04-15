Nachholspiel der BZL Süd: Abstiegs- gegen Aufstiegskampf

– Foto: Oliver Rabuser

Der SV Waldeck Obermenzing verlor am Wochenende überraschend und hat sich damit vorzeitig so gut wie aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Um die Mini-Hoffnung weiter am Leben zu erhalten, braucht es im Nachholspiel beim TSV Geiselbullach, die ebenfalls dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen, einen Sieg.