 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Nachholspiel der BZL Ost: Zorneding mit Heimsieg im Abstiegskampf

23. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Paul Ruser · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Konnte wichtige drei Punkte einsammeln: Der TSV Zorneding.
Konnte wichtige drei Punkte einsammeln: Der TSV Zorneding. – Foto: Marc Marasescu

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Am Mittwochabend konnte der stark vom Abstieg bedrohte TSV Zorneding den SV Miesbach im Nachholspiel der Bezirksliga Ost bezwingen.

Heute, 19:00 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
2
0
Abpfiff

Der TSV Zorneding konnte den SV Miesbach im Kampf um den Klassenerhalt besiegen. Marco Rastel ebnete den Weg in der 27. Minute, im zweiten Durchgang steuerte Lorenz Leger den zweiten Treffer bei (71.). Die Zornedinger geben die rote Laterne an Siegsdorf ab und stehen nun auf einem Relegationsplatz, der Vorsprung beträgt zwei Punkte. Miesbach steht auf dem achten Platz, gerettet ist der SV aber noch nicht.

TSV Zorneding – SV Miesbach 2:0
TSV Zorneding: Michael Pohn, Julian Ullrich, Daniel Winzer, Valentin Grusz, Moritz Ziepl (88. Paul Freihaut), Matthias Schuster (77. Maximilian Hotz), Paul Schweighardt, Luis Mikusch, Marco Rastel (90. Tobias Lentner), Jannik Ast (90. Barancan Sengül), Lorenz Leger (72. Benjamin Kram) - Trainer: Sascha Bergmann
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner (39. Tobias Veit), Michael Probst, Benedikt Gerr (46. Josef Sontheim), Robert Mündl (59. Johannes Schwarzenbach), Sean Erten (90. Enrique Pindado), Fabian Bauer, Ricardo Pindado (82. Noah Gumberger), Florian Haas - Trainer: Hans-Werner Grünwald
Tore: 1:0 Marco Rastel (27.), 2:0 Lorenz Leger (71.)