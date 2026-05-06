Nachholspiel der BZL Ost: Zorneding mit Heimsieg im Abstiegskampf

Am Mittwochabend konnte der stark vom Abstieg bedrohte TSV Zorneding den SV Miesbach im Nachholspiel der Bezirksliga Ost bezwingen.
Der TSV Zorneding konnte den SV Miesbach im Kampf um den Klassenerhalt besiegen. Marco Rastel ebnete den Weg in der 27. Minute, im zweiten Durchgang steuerte Lorenz Leger den zweiten Treffer bei (71.). Die Zornedinger geben die rote Laterne an Siegsdorf ab und stehen nun auf einem Relegationsplatz, der Vorsprung beträgt zwei Punkte. Miesbach steht auf dem achten Platz, gerettet ist der SV aber noch nicht.
TSV Zorneding – SV Miesbach 2:0
TSV Zorneding: Michael Pohn, Julian Ullrich, Daniel Winzer, Valentin Grusz, Moritz Ziepl (88. Paul Freihaut), Matthias Schuster (77. Maximilian Hotz), Paul Schweighardt, Luis Mikusch, Marco Rastel (90. Tobias Lentner), Jannik Ast (90. Barancan Sengül), Lorenz Leger (72. Benjamin Kram) - Trainer: Sascha Bergmann
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner (39. Tobias Veit), Michael Probst, Benedikt Gerr (46. Josef Sontheim), Robert Mündl (59. Johannes Schwarzenbach), Sean Erten (90. Enrique Pindado), Fabian Bauer, Ricardo Pindado (82. Noah Gumberger), Florian Haas - Trainer: Hans-Werner Grünwald
Tore: 1:0 Marco Rastel (27.), 2:0 Lorenz Leger (71.)