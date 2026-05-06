Nachholspiel der BZL Ost: Zorneding mit Heimsieg im Abstiegskampf

Der TSV Zorneding konnte den SV Miesbach im Kampf um den Klassenerhalt besiegen. Marco Rastel ebnete den Weg in der 27. Minute, im zweiten Durchgang steuerte Lorenz Leger den zweiten Treffer bei (71.). Die Zornedinger geben die rote Laterne an Siegsdorf ab und stehen nun auf einem Relegationsplatz, der Vorsprung beträgt zwei Punkte. Miesbach steht auf dem achten Platz, gerettet ist der SV aber noch nicht.