Nachholspiel der BZL Ost: SV Waldperlach verliert im Abstiegskampf

Im Abstiegskracher in Waldperlach haben sich die Gäste aus Bruckmühl durchgesetzt. Keine zwei Minuten hat es gedauert, da netzte Lukas Steidl (2.) schon zur Führung für den SV Bruckmühl ein. In der 15. Minute unterlief dann Waldperlachs Neulinger ein Eigentor, welches zugleich das 2:0 für Bruckmühl bedeutete.

Zur Halbzeit wechselte Waldperlach dann gleich vierfach. Der nächste Treffer fiel jedoch erneut gegen die Woidler, denn Maximilian Gürtler erhöhte auf 3:0 (65.). Danach gab es einen Ruck beim Gastgeber. Erst erzielte Zoran Dimitrijevic das 1:3 (66.), kurz darauf gelang Asaad Khalil der Anschlusstreffer (73.). Zum Punktgewinn hat es für Waldperlach aber nicht mehr gereicht.

SV Waldperlach – SV Bruckmühl 2:3

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Francesco Pardi, Simon Neulinger (72. Nikolaos Rizzo), Semir Gracic, Antonijo Prgomet, Thorsten Walfort (46. Zoran Dimitrijevic), Dzenis Toskic (46. Fabian Wittmann), Philipp Schaefer, Patrick Röhrl (46. Umutcan Aksoy), Luca Mancusi (46. Roberto Valanzano), Asaad Khalil - Trainer: Tobias Wittmann

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Marlon Radzynski, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Patrick Kunze, Manuel Künzler (46. Kilian Mayer), Gerhard Stannek, Michele Cosentino (67. Andreas Wechselberger), Lukas Steidl (85. Markus Pergelt) (93. Mika Müller), Maximilian Gürtler (79. Patrick Gigla) - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Lukas Steidl (2.), 0:2 Simon Neulinger (15. Eigentor), 0:3 Maximilian Gürtler (65.), 1:3 Zoran Dimitrijevic (66.), 2:3 Asaad Khalil (73.)