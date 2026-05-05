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Nachholspiel der BZL Ost: SV Waldperlach hinten im Abstiegskampf
28. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost
von Sarah Georgi · Heute, 18:36 Uhr · 0 Leser
Der SV Waldperlach braucht noch dringend Punkte im Kampf um den Verbleib in der Bezirksliga. – Foto: Manfred Neueder