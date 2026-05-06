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Nachholspiel der BZL Ost LIVE: Wichtige Führung für Zorneding
23. Spieltag der Bezirksliga Ost
von Paul Ruser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Braucht dringend Punkte: Der TSV Zorneding. – Foto: Marc Marasescu
Am Mittwochabend empfängt das Schlusslicht TSV Zorneding den SV Miesbach zum Nachholspiel der Bezirksliga Ost. Für Zorneding geht es um viel, ein Sieg würde den Klub auf einen Relegationsplatz hieven. Der LIVE-Ticker: