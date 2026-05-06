 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ticker

Nachholspiel der BZL Ost LIVE: Wichtige Führung für Zorneding

23. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Paul Ruser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Braucht dringend Punkte: Der TSV Zorneding.
Braucht dringend Punkte: Der TSV Zorneding. – Foto: Marc Marasescu

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Ost
Forstinning
SV Bruckmühl
Ebersberg
SB Rosenheim

Am Mittwochabend empfängt das Schlusslicht TSV Zorneding den SV Miesbach zum Nachholspiel der Bezirksliga Ost. Für Zorneding geht es um viel, ein Sieg würde den Klub auf einen Relegationsplatz hieven. Der LIVE-Ticker:

Heute, 19:00 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
1
0