Nachholspiel der BZL Ost: Kein Sieger im Kellerduell in Waldperlach

Der Abstiegskampf der Bezirksliga Ost bleibt weiter höchst spannend. Im Kellerduellen zwischen dem SV Waldperlach, weiter auf dem ersten Relegationsplatz liegend, und Schlusslicht SV Aschau am Inn gab es im Nachholspiel am Mittwochabend keinen Sieger. Der Punktgewinn hilft keinem der beiden Klubs. Die Gastgeber verpassen den vorläufigen Sprung in die gesicherte Zone. Der Aufsteiger behält weiter die rote Laterne, hat aber noch ein weiteres Spiel in der Hinterhand.

Nach genau einer halben Stunde brachte Fabian Wittmann den SVW in Front. Knapp vor der Stundenmarke glich Birol Karatepe vom Punkt aus. In der verbleibenden Spielzeit konnte sich keines der beiden Teams das entscheidenden Übergewicht und den goldenen Treffer erspielen.

SV Waldperlach – SV Aschau am Inn 1:1

SV Waldperlach: Hugo Kaiser, Simon Neulinger, Semir Gracic, Antonijo Prgomet, Jannik Dzösch, Julius Becker (63. Francesco Pardi), Umutcan Aksoy (73. Malamine Diene), Fabian Wittmann (82. Luciano Dimitrijevic), Philipp Schaefer, Roberto Valanzano, Asaad Khalil - Trainer: Tobias Wittmann

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Birol Karatepe, Konstantin Karamanlis, Timo Budig (46. Christoph Scheitzeneder), Daniel Neumeier (46. Johannes Baptist Asanger), Daniel Steinhauer (87. Maximilian Wintersteiger), Yves Koreck (72. Bastian Grahovac), Jan Vetter, Erhan Yazici - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Fabian Wittmann (30.), 1:1 Birol Karatepe (57. Foulelfmeter)