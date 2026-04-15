Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Nachholspiel der BZL Ost: Abstiegskampf pur in Waldperlach
15. Spieltag im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 17:49 Uhr · 0 Leser
Aufsteiger SV Aschau am Inn ist mittlerweile Letzter. – Foto: mb.presse / Butzhammer
Mehr Abstiegskampf geht kaum: Im Nachholspiel des 15. Spieltags der Bezirksliga Ost empfängt der SV Waldperlach den SV Aschau am Inn am Mittwochabend. Das Duell bedeutet der Letzte gegen das Team, das derzeit auf dem ersten Relegationsplatz steht.
Nachholspiel des 15. Spieltags der Bezirksliga Ost am Mittwoch: