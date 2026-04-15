 2026-04-15T12:16:22.084Z

Ticker

Nachholspiel der BZL Ost: Abstiegskampf pur in Waldperlach

15. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:49 Uhr · 0 Leser
Aufsteiger SV Aschau am Inn ist mittlerweile Letzter.
Aufsteiger SV Aschau am Inn ist mittlerweile Letzter. – Foto: mb.presse / Butzhammer

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Mehr Abstiegskampf geht kaum: Im Nachholspiel des 15. Spieltags der Bezirksliga Ost empfängt der SV Waldperlach den SV Aschau am Inn am Mittwochabend. Das Duell bedeutet der Letzte gegen das Team, das derzeit auf dem ersten Relegationsplatz steht.

Nachholspiel des 15. Spieltags der Bezirksliga Ost am Mittwoch:

Heute, 20:00 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
20:00