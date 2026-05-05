 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Nachholspiel der BZL Ost: Abstiegskampf beim SV Waldperlach

28. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost

von Sarah Georgi · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Der SV Waldperlach braucht noch dringend Punkte im Kampf um den Verbleib in der Bezirksliga.
Der SV Waldperlach braucht noch dringend Punkte im Kampf um den Verbleib in der Bezirksliga. – Foto: Manfred Neueder

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Waldperlach

Abstiegskampf pur in der Bezirksliga Oberbayern Ost. Passend dazu trifft der SV Bruckmühl auf den SV Waldperlach. Wer kann für Entlastung sorgen?

Heute, 18:15 Uhr
SV Waldperlach
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