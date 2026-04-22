 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ticker

Nachholspiel der BZL Nord LIVE: Vier Tore vor der Pause

16. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 17:36 Uhr · 0 Leser
Der ASV Dachau könnte am Mittwoch Big Points holen.
Der ASV Dachau könnte am Mittwoch Big Points holen. – Foto: #rolischafer

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In der Bezirksliga Nord steht am Mittwoch das Nachholspiel des 16. Spieltags zwischen der SpVgg Altenerding und dem ASV Dachau an. Dabei heißt es Abstiegs- gegen Aufstiegskampf im direkten Duell.

Nachholspiel des 16. Spieltags der Bezirksliga Nord am Mittwoch:

Heute, 18:15 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
2
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