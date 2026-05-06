 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ticker

Nachholspiel der BZL Nord LIVE: Altenerding nur noch zu zehnt

24. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Paul Ruser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Kämpft noch um den Klassenerhalt: Der SpVgg Altenerding.
Kämpft noch um den Klassenerhalt: Der SpVgg Altenerding. – Foto: Valentin Hack

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Am Mittwochabend steigt das Nachholspiel zwischen der SpVgg Altenerding und dem VfR Garching. Mit 39 Punkten steht die Spielvereinigung aktuell auf einem Abstiegs-Relegationsplatz, mit einem Punktgewinn würde man diesen verlassen. Der LIVE-Ticker:

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
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Abpfiff