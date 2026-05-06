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Nachholspiel der BZL Nord LIVE: Altenerding gegen Garching unter Druck
24. Spieltag der Bezirksliga Nord
von Paul Ruser · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Kämpft noch um den Klassenerhalt: Der SpVgg Altenerding. – Foto: Valentin Hack
Am Mittwochabend steigt das Nachholspiel zwischen der SpVgg Altenerding und dem VfR Garching. Mit 39 Punkten steht die Spielvereinigung aktuell auf einem Abstiegs-Relegationsplatz, mit einem Punktgewinn würde man diesen verlassen. Der LIVE-Ticker: