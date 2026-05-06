Nachholspiel der BZL Nord: Kellerkind Altenerding unterliegt Garching

Am Mittwochabend unterlag die vom Abstieg bedrohte SpVgg Altenerding dem VfR Garching im Nachholspiel der Bezirksliga Nord.
Im Nachholspiel des 24. Spieltags brachte Luiz Landler die Gäste aus Garching in der 38. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel erschwerten die Altenerdinger ihre Lage, Pedro Flores wurde nach einer Stunde vorzeitig zum Duschen geschickt. In der Schlussphase machte der kurz zuvor eingewechselte Patrick Hölzl mit seinem Treffer den Deckel drauf (85.). Altenerding bleibt weiter im Tabellenkeller auf dem ersten Relegationsplatz, in den verbleibenden zwei Partien ist aber weiter alles offen. Garching steht auf dem zweiten Platz und ist rechnerisch noch im Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz.
SpVgg Altenerding – VfR Garching 0:2
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (86. Haki Vranovci), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus, Juan Diego Gomez Moreno (68. Marc Winkelmann), Pedro Flores, Nihad Mujkic (74. Nessim Mahsas), Marco Baumann, Leonardo Tunjic (86. Lukas Rymas), Mario Dipalo (79. Jannik Obermaier) - Trainer: Pedro Flores Locke
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (62. Dominik Eisl), Marcel Matkowitz, Mike Niebauer, Maik Vogel (46. Leon Sternke), Luiz Landler (82. Patrick Hölzl), Philipp Strube (15. Thomas Niggl), Dennis Niebauer, Leon Fellner, Filippos Koliantzas (57. Gottfried Agbavon) - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis
Tore: 0:1 Luiz Landler (38.), 0:2 Patrick Hölzl (85.)
Gelb-Rot: Pedro Flores (60./SpVgg Altenerding/)