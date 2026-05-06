Nachholspiel der BZL Nord: Kellerkind Altenerding unterliegt Garching

Im Nachholspiel des 24. Spieltags brachte Luiz Landler die Gäste aus Garching in der 38. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel erschwerten die Altenerdinger ihre Lage, Pedro Flores wurde nach einer Stunde vorzeitig zum Duschen geschickt. In der Schlussphase machte der kurz zuvor eingewechselte Patrick Hölzl mit seinem Treffer den Deckel drauf (85.). Altenerding bleibt weiter im Tabellenkeller auf dem ersten Relegationsplatz, in den verbleibenden zwei Partien ist aber weiter alles offen. Garching steht auf dem zweiten Platz und ist rechnerisch noch im Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz.