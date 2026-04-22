Nachholspiel der BZL Nord: Dachau patzt im Aufstiegskampf

In der Bezirksliga Nord stand am Mittwochabend das Nachholspiel des 16. Spieltags zwischen der SpVgg Altenerding und dem ASV Dachau an. Dabei trotzte der Abstiegs- dem Aufstiegskampf im direkten Duell.
Der ASV Dachau hat im Nachholspiel des 16. Spieltags der Bezirksliga Nord gepatzt und bei der SpVgg Altenerding Big Points im Aufstiegsrennen verpasst. Zugleich verpassten aber auch die Hausherren selbige im Abstiegskampf.
Für die Zuschauer lohnte sich das Eintrittsgeld vor allem im ersten Durchgang. Dort bekamen die Fans in Altenerding einen Schlagabtausch beider Mannschaften zu sehen. Sebastian Mack brachte die Gäste in der Anfangsphase in Führung. Leonardo Tunjic drehte die Partie zwischen der 18. und 37. Spielminute. Als alle sich bereits auf ein 2:1 zur Pause eingestellt hatten, gab es noch einen Strafstoß für den ASV.
Mack verwandelte vom Punkt souverän. Im zweiten Spielabschnitt fielen keine Tore mehr. Damit verpasst Dachau es, ganz nah an den Aufstiegsrelegationsplatz heran zu schnuppern. Altenerding hätte sich mit einem Dreier Luft im Abstiegskampf verschaffen können.
SpVgg Altenerding – ASV Dachau 2:2
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (75. Nessim Mahsas), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus (88. Lukas Rymas), Juan Diego Gomez Moreno, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Marco Baumann, Leart Bilalli, Leonardo Tunjic - Trainer: Pedro Flores Locke
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Luca Demmel, Matthias Cebulla (79. Sebastian Just), Noah Bezjak (60. Jonas Grundmann), Thomas Rieger, Niklas Kiermeier (85. Kilian Knöferl), Andreas Jerkovic, Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (64. Felix Käser), Cihan Öztürk - Trainer: Matthias Koston
Tore: 0:1 Sebastian Mack (9.), 1:1 Leonardo Tunjic (18.), 2:1 Leonardo Tunjic (37.), 2:2 Sebastian Mack (45. Foulelfmeter)