Nachholspiel der BZL Nord: Dachau patzt im Aufstiegskampf

Der ASV Dachau hat im Nachholspiel des 16. Spieltags der Bezirksliga Nord gepatzt und bei der SpVgg Altenerding Big Points im Aufstiegsrennen verpasst. Zugleich verpassten aber auch die Hausherren selbige im Abstiegskampf.

Für die Zuschauer lohnte sich das Eintrittsgeld vor allem im ersten Durchgang. Dort bekamen die Fans in Altenerding einen Schlagabtausch beider Mannschaften zu sehen. Sebastian Mack brachte die Gäste in der Anfangsphase in Führung. Leonardo Tunjic drehte die Partie zwischen der 18. und 37. Spielminute. Als alle sich bereits auf ein 2:1 zur Pause eingestellt hatten, gab es noch einen Strafstoß für den ASV.

Mack verwandelte vom Punkt souverän. Im zweiten Spielabschnitt fielen keine Tore mehr. Damit verpasst Dachau es, ganz nah an den Aufstiegsrelegationsplatz heran zu schnuppern. Altenerding hätte sich mit einem Dreier Luft im Abstiegskampf verschaffen können.