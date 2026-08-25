Nachholspiel der BYL Süd: Remis zwischen Pfaffenhofen und Heimstetten

Am Dienstagabend wurde das Nachholspiel zwischen dem FSV Pfaffenhofen und dem SV Heimstetten ausgetragen, die Partie endete unentschieden. Der LIVE-Ticker zum Nachlesen.
FSV Pfaffenhofen/Ilm – SV Heimstetten 1:1
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin (84. Daniel Zanker), Simon Berger, Sebastian Waas, Paul Starzer (65. Johannes Birkl), Michael Senger, Jonas Redl (72. Dominik Binder), Iman Nabi (61. Simon Heigl), Moritz Leibelt, Luka Brudtloff (78. Matthias Weinzierl) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Yannick Günzel, Rene Rüther, Moritz May, Reza Sakhi Zada, Lukas Riglewski, Severin Müller (84. Felix Goebl), Vitus Vochatzer, David Leitl, Robin Penski (84. Pirmin Lindner), Dominique Girtler (73. Emil Titze) - Trainer: Sarah Romert - Co-Trainer: Niklas Eberhardt - spielender Co-Trainer: Lukas Riglewski
Tore: 0:1 Lukas Riglewski (8.), 1:1 Luka Brudtloff (32.)