Nachholspiel der Bezirksliga Süd: BCF empfängt ungeschlagenen Spitzenreiter Aubing

Steht gegen Aubing in der Startelf: Moses Taheri vom BCF Wolfratshausen (re.). – Foto: Tamara Rabuser / or

Der BCF Wolfratshausen hat den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd bereits klar gemacht. Gegen Aubing will der BCF trotzdem noch einmal alles rausholen.

Die Anspannung ist weg, jetzt kann sich BCF-Trainer Tarkan Demir mit gebotener Muße auf seine Abschiedstour aus Wolfratshausen begeben. Die umfasst zwei reguläre Partien in Bad Heilbrunn und gegen Neuried, plus dem Nachholspiel am heutigen Abend: Um 19.30 Uhr wird an der Kräuterstraße das Match gegen den SV Aubing angepfiffen. Demir geht von einem „ganz coolen Spiel“ aus. Heute, 19:30 Uhr BCF Wolfratshausen BCF Wolfrats SV Aubing München SV Aubing 19:30 PUSH

Klar: Der Ballclub bleibt mit absoluter Sicherheit in der Liga. Und die Elf von der Münchner Kronwinkler Straße hat den Berechtigungsschein für die Landesliga bereits fix in der Tasche. Doch wird die offenkundige Bedeutungslosigkeit insoweit eingebremst, als die Aubinger noch etwas vorhaben: eine komplette Spielzeit ungeschlagen bleiben. „Deswegen dürfte Feuer drin sein“, glaubt der Coach. „Ganz normaler Ehrgeiz“, nennt es Demir. Er appelliert an seine Mannschaft, nach Erreichen des Mindestziels nicht sofort in den Urlaubsmodus zu schalten, sondern „im Rahmen unserer Möglichkeiten“ ein ansehnliches Spiel anzubieten. Selbiges findet freilich auf Kunstrasen statt, da es dem Hauptplatz in Farchet an Beleuchtung mangelt. Ein früherer Anstoß war allein aus beruflichen Gründen und durch die Anfahrt vieler Kicker ausgeschlossen. Der Untergrund trage Demir zufolge „nicht zum Spaßfaktor“ bei. Aber die Gegebenheiten sind nun mal so.