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Nachholspiel der Bayernliga Süd LIVE: Pfaffenhofen gleicht aus
6. Spieltag der Bayernliga Süd
von Paul Ruser · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser
Will gegen Heimstetten auf Platz zwei springen: Der FSV Pfaffenhofen. – Foto: Nitschke