 2026-08-25T09:27:31.124Z

Ticker

Nachholspiel der Bayernliga Süd LIVE: Pfaffenhofen gleicht aus

6. Spieltag der Bayernliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser
Will gegen Heimstetten auf Platz zwei springen: Der FSV Pfaffenhofen.
Will gegen Heimstetten auf Platz zwei springen: Der FSV Pfaffenhofen. – Foto: Nitschke

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Am Dienstagabend wird das Nachholspiel zwischen dem FSV Pfaffenhofen und dem SV Heimstetten ausgetragen. Fupa berichtet im LIVE-Ticker.

Heute, 18:15 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
SV Heimstetten
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